27/12/2017 16:59
28 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
28 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Siyah İnci
23:45 Yaktın Beni
01:45 Yaktın Beni
03:10 Hayat Sırları
04:40 Kara Sevda