28 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
28 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 6 Mantı
08:15 Avrupa Avrupa
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mavi Bisiklet
22:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
00:20 Aslan Ailem
02:35 Bir Yastıkta Kocayalım
03:50 Beni Böyle Sev
05:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi