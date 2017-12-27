27/12/2017 16:57


28 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

28 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 6 Mantı

08:15 Avrupa Avrupa

09:55 1'de Bugün

10:05 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mavi Bisiklet

22:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

00:20 Aslan Ailem

02:35 Bir Yastıkta Kocayalım

03:50 Beni Böyle Sev

05:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


kanal d yayin akisi
28 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
28 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
28 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
28 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
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28 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı
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