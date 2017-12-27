27/12/2017 16:55


28 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

28 Aralık FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Kaybolan Çiçekler

13:30 Kadın

15:00 Memet Özer ile Mutfakta

15:45 Şevkat Yerimdar

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Bizim Hikaye

00:15 Kadın

03:00 Kalbimdeki Deniz

05:15 İnadına Aşk


kanal d yayin akisi
28 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
28 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
28 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
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28 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
28 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı
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