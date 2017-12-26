27 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

“Coğrafyamızda Müslüman Türk kimliğini istemiyorlar…” Turgut Özal’ın geride bıraktığı Anavatan Partisi yeniden yapılaşma ve teşkilatlanma içinde. Hemen her ilde yoğun katılımların olduğu Anavatan Partisi’nin Türk siyasi ...