27 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
27 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:45 6 Mantı
08:00 Avrupa Avrupa
10:00 1'de Bugün
10:10 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Diriliş Ertuğrul
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Yalaza
03:25 1'de Bugün
03:35 Beni Böyle Sev
05:25 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi