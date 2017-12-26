27 Aralık 2017 ATV yayın akışı
27 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Kanatsız Kuşlar
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Fenerbahçe - İstanbulspor
22:35 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Son Durak
01:30 Kırgın Çiçekler
04:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz