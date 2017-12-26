26/12/2017 11:31


26 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

26 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Çocuklar Duymasın

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Ekip Şahane

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Kızlarım İçin

23:30 Kıyamete Bir Kala

01:30 Yeşil Sokak Holiganları

03:00 9.90 TL

04:15 Kızlarım İçin

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