26 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
26 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Çocuklar Duymasın
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
14:45 Magazin D
16:30 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Kızlarım İçin
23:30 Kıyamete Bir Kala
01:30 Yeşil Sokak Holiganları
03:00 9.90 TL
04:15 Kızlarım İçin