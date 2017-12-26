26/12/2017 11:28


26 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

26 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Bugün

08:30 Beni Affet

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

23:45 İstanbullu Gelin

02:30 Hayat Sırları

04:40 Kara Sevda

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