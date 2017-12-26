26/12/2017 11:26


26 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayın akısı

26 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:00 6 Mantı

07:05 Yeşil Deniz

09:55 1'de Bugün

10:05 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Transformers: Kayıp Çağ

23:25 Kalk Gidelim

02:00 Leyla ile Mecnun

03:20 1'de Bugün

03:30 Beni Böyle Sev

05:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

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