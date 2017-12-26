26 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
26 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:00 6 Mantı
07:05 Yeşil Deniz
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Transformers: Kayıp Çağ
23:25 Kalk Gidelim
02:00 Leyla ile Mecnun
03:20 1'de Bugün
03:30 Beni Böyle Sev
05:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi