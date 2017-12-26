26/12/2017 11:20
26 Aralık 2017 ATV yayın akışı
26 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Kanatsız Kuşlar
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:30 Dizi
01:00 Kanatsız Kuşlar
04:00 Aşk ve Mavi