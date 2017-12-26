26/12/2017 11:20


26 Aralık 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

26 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Kanatsız Kuşlar

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:30 Dizi

01:00 Kanatsız Kuşlar

04:00 Aşk ve Mavi

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