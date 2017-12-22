22/12/2017 18:57


24 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

24 Aralık SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:30 Kendine İyi Bak

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Bebek Masalı

15:00 Çukur

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

01:15 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

03:15 Pazar Sürprizi

05:15 İlişki Durumu: Karışık


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