19/12/2017 18:54


20 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

20 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Bugün

08:30 Beni Affet

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 Hayat Sırları

23:45 Ufak Tefek Cinayetler

02:30 Dizi

04:40 Kara Sevda

 

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