19/12/2017 18:51


20 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

20 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:20 6 Mantı

07:25 Yeşil Deniz

09:55 1'de Bugün

10:05 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş Ertuğrul

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Yeşil Deniz

03:00 1'de Bugün

03:10 Beni Böyle Sev

05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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