15/12/2017 18:48
17 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
17 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 Tarkan Altın Madalyon
08:00 Mesut Yar Sunar
10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Fazilet Hanım ve Kızları
16:00 Ufak Tefek Cinayetler
19:00 Star Haber
20:00 Dolunay
23:45 Koloni
01:30 Koloni
03:00 Dizi