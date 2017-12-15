17 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
17 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:05 Yerden Yüksek
07:35 Sen de Gitme
09:40 Kumar ve Ölüm
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kalk Gidelim
16:35 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Işıl Açıkkar ile Ana Haber
20:00 Aslan Ailem
23:30 İyilik Kulübü
00:25 Kumar ve Ölüm
02:20 Aslan Ailem
04:20 İyilik Kulübü
05:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi