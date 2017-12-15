15/12/2017 18:46


17 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

17 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:05 Yerden Yüksek

07:35 Sen de Gitme

09:40 Kumar ve Ölüm

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kalk Gidelim

16:35 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Işıl Açıkkar ile Ana Haber

20:00 Aslan Ailem

23:30 İyilik Kulübü

00:25 Kumar ve Ölüm

02:20 Aslan Ailem

04:20 İyilik Kulübü

05:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

 

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