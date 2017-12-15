15/12/2017 18:45
17 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı
17 Aralık FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bizim Hikaye
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00:15 İlk Buluşma
01:45 Kalbimdeki Deniz
04:30 Rüzgarın Kalbi
05:45 İnadına Aşk