15/12/2017 18:42
17 Aralık 2017 ATV yayın akışı
17 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:35 Cennet'in Gözyaşları
15:35 Kırgın Çiçekler
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennet'in Gözyaşları
00:15 Bahtiyar Ölmez
03:10 Benim Annem Bir Melek
04:20 Kanatsız Kuşlar