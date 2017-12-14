14/12/2017 18:32


16 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

16 Aralık SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:30 Kendine İyi Bak

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Kalp Atışı

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yeni Gelin

00:15 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git

02:30 Cumartesi Sürprizi

04:30 İlişki Durumu: Karışık

 

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