16 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
16 Aralık SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:30 Kendine İyi Bak
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Kalp Atışı
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yeni Gelin
00:15 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git
02:30 Cumartesi Sürprizi
04:30 İlişki Durumu: Karışık