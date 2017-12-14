16 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
16 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:25 Ömür Dediğin
06:55 Yerden Yüksek
08:25 Sen de Gitme
10:15 1'de Bugün
10:25 1 Zamanlar TRT
10:30 Aslan Ailem
13:25 Yalaza
16:20 1'de Bugün
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Işıl Açıkkar ile Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:30 Hızlı ve Ölü
01:40 Aslan Ailem
03:40 Yalaza
05:35 Ömür Dediğin