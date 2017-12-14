14/12/2017 18:26


16 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

16 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:25 Ömür Dediğin

06:55 Yerden Yüksek

08:25 Sen de Gitme

10:15 1'de Bugün

10:25 1 Zamanlar TRT

10:30 Aslan Ailem

13:25 Yalaza

16:20 1'de Bugün

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Işıl Açıkkar ile Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:30 Hızlı ve Ölü

01:40 Aslan Ailem

03:40 Yalaza

05:35 Ömür Dediğin


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