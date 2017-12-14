14/12/2017 18:25


16 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

16 Aralık FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Kadın

13:45 Kalbimdeki Deniz

16:15 Bizim Hikaye

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kalbimdeki Deniz

00:15 Karanlıklar Ülkesi: Evrim

02:15 Kadın

04:30 Rüzgarın Kalbi

05:45 İnadına Aşk


Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 15 Aralık 2017
kanal d yayin akisi
16 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
16 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
16 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
16 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

16 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

16 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

16 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

16 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

Son Dakika Haberleri
Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 15 Aralık 2017

atv yayin akisi

16 Aralık 2017 ATV yayın akışı

kanal d yayin akisi

15 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

15 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

O silahların hedefinde Türkiye var

ABD Başkanı Trump,daha önce yaptığı açıklamada “PKK/PYD’ ye artık silah verilmeyecek” demişti. Pentagondan yapılan açıklamada da “DEAŞ ile mücadele sona erdi. Verilen silahların Türkiye’yi tehdit ...

Devam