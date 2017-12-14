14/12/2017 18:25
16 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı
16 Aralık FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Kadın
13:45 Kalbimdeki Deniz
16:15 Bizim Hikaye
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kalbimdeki Deniz
00:15 Karanlıklar Ülkesi: Evrim
02:15 Kadın
04:30 Rüzgarın Kalbi
05:45 İnadına Aşk