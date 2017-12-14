14/12/2017 18:24
16 Aralık 2017 ATV yayın akışı
16 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bahtiyar Ölmez
13:20 Doğaya Karşı: Serengeti
15:15 Kanatsız Kuşlar
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bahtiyar Ölmez
23:20 Aşk ve Mavi
03:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:50 Doğaya Karşı: Serengeti