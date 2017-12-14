14/12/2017 18:22
15 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
15 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Çocuklar Duymasın
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:30 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Beyaz Show