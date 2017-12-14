14/12/2017 18:18


15 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

15 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Bugün

08:30 Siyah İnci

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 İstanbullu Gelin

00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti

01:30 Tut Sözünü

03:00 Tut Sözünü

04:40 Kara Sevda


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