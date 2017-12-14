15 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
15 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:40 6 Mantı
07:40 Yeşil Deniz
10:15 1'de Bugün
10:25 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:45 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:15 Çırak
01:50 Yeşil Deniz
04:05 1'de Bugün
04:15 Seksenler