14 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
14 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:55 6 Mantı
07:55 Yeşil Deniz
10:20 1'de Bugün
10:30 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kırımlı
22:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
00:35 Yeşil Deniz
02:55 6 Mantı
03:50 Seksenler
05:25 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi