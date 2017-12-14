14/12/2017 16:41
14 Aralık 2017 ATV yayın akışı
14 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Kanatsız Kuşlar
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kanatsız Kuşlar
00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:25 Cennet'in Gözyaşları
04:10 Benim Annem Bir Melek
04:55 Bahtiyar Ölmez