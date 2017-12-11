11/12/2017 16:39
11 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
11 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 Cesur ve Güzel
06:45 Bugün
08:30 Siyah İnci
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Söz
23:45 Ufak Tefek Cinayetler
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:40 Cesur ve Güzel