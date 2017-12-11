11/12/2017 16:37


11 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

11 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:25 6 Mantı

07:30 Yeşil Deniz

10:00 1'de Bugün

10:10 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yalaza

23:30 Hayat Çizgisi Suriye

01:35 Yeşil Deniz

03:45 Bir Yastıkta Kocayalım

05:10 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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