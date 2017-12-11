11 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
11 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:25 6 Mantı
07:30 Yeşil Deniz
10:00 1'de Bugün
10:10 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yalaza
23:30 Hayat Çizgisi Suriye
01:35 Yeşil Deniz
03:45 Bir Yastıkta Kocayalım
05:10 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi