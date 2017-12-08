08/12/2017 15:58


8 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

8 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Meryem

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:45 Beyaz Show

01:45 Kızlarım İçin

03:45 Meryem


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kanal d yayin akisi
8 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
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