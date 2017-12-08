08/12/2017 15:47
8 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
8 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:45 Fazilet Hanım ve Kızları
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 İstanbullu Gelin
00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti
01:30 Yok Artık
04:40 Olay Yeri