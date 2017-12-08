08/12/2017 15:47


8 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

8 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Bugün

08:45 Fazilet Hanım ve Kızları

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 İstanbullu Gelin

00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti

01:30 Yok Artık

04:40 Olay Yeri


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