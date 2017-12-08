08/12/2017 15:45


8 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

8 Aralık FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Kaybolan Çiçekler

12:50 Stil Avcıları

15:15 Memet Özer ile Mutfakta

16:00 Şevkat Yerimdar

17:00 Komşular

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Şevkat Yerimdar

00:15 İlk Buluşma

01:45 Stil Avcıları

03:45 Bizim Hikaye

05:30 İnadına Aşk


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8 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

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 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

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