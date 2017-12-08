8 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
8 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:35 6 Mantı
07:35 Yeşil Deniz
10:05 1'de Bugün
10:15 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:15 Beyaz Balina
01:55 Yeşil Deniz
03:55 1'de Bugün
04:05 Beni Böyle Sev