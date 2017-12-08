08/12/2017 15:42
8 Aralık 2017 ATV yayın akışı
8 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Bahtiyar Ölmez
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk ve Mavi
00:15 Kırgın Çiçekler
02:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:25 Bahtiyar Ölmez