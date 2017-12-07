07/12/2017 16:40


7 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

7 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Siyah Beyaz Aşk

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Vatanım Sensin

23:30 Kızlarım İçin

02:15 İsimsizler

04:30 Çocuklar Duymasın


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grip aşısı
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