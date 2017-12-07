07/12/2017 16:35
7 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
7 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Siyah İnci
23:45 Söz
02:45 Dolunay
04:40 Cesur ve Güzel