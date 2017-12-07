07/12/2017 16:30


7 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

7 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:25 6 Mantı

07:25 Yeşil Deniz

09:55 1'de Bugün

10:05 Beni Böyle Sev

12:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vurdu Gol Oldu

20:55 Medipol Başakşehir - Braga

21:45 Devre Arası

22:00 Medipol Başakşehir - Braga

23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01:05 Yeşil Deniz

03:25 1'de Bugün

03:35 Beni Böyle Sev

05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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