7 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
7 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:25 6 Mantı
07:25 Yeşil Deniz
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vurdu Gol Oldu
20:55 Medipol Başakşehir - Braga
21:45 Devre Arası
22:00 Medipol Başakşehir - Braga
23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Yeşil Deniz
03:25 1'de Bugün
03:35 Beni Böyle Sev
05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi