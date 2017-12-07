07/12/2017 16:28
7 Aralık 2017 ATV yayın akışı
7 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Bahtiyar Ölmez
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kanatsız Kuşlar
00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Benim Annem Bir Melek
04:00 Kanatsız Kuşlar