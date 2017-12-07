07/12/2017 16:28


7 Aralık 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

7 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Bahtiyar Ölmez

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kanatsız Kuşlar

00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03:20 Benim Annem Bir Melek

04:00 Kanatsız Kuşlar


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'Risk grubundaki kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı'
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