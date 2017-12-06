06/12/2017 17:35


6 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

6 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Kızlarım İçin

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Meryem

23:45 Siyah Beyaz Aşk

02:45 9.90 TL

04:15 Kızlarım İçin


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