06/12/2017 17:30


6 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

6 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:05 6 Mantı

07:10 1'de Bugün

07:20 Yeşil Deniz

09:50 1'de Bugün

10:00 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş Ertuğrul

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Kalk Gidelim

03:30 Beni Böyle Sev

05:10 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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