05/12/2017 16:38


5 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

5 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Meryem

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Kızlarım İçin

22:30 Kızlarım İçin

01:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Klip Arası

04:15 Meryem


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