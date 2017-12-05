5 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
5 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Meryem
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:30 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Kızlarım İçin
22:30 Kızlarım İçin
01:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Klip Arası
04:15 Meryem