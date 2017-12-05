5 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
5 Aralık SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda ve Uğur'la
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:30 Aşk Tutulması
00:30 Gece Hattı
01:30 Kalp Atışı
03:30 Seda ve Uğur'la
05:30 İlişki Durumu: Karışık