05/12/2017 16:29


5 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

5 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:35 6 Mantı

07:40 Yeşil Deniz

10:05 1'de Bugün

10:15 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Aslan Ailem

22:40 Bayern Münih - PSG

23:30 Devre Arası

23:45 Bayern Münih - PSG

00:45 Leyla ile Mecnun

02:30 1'de Bugün

02:40 Yeşil Deniz

04:50 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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