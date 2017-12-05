5 Aralık 2017 ATV yayın akışı
5 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Bahtiyar Ölmez
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:30 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Ateşli Aynasızlar
02:30 Bahtiyar Ölmez
04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz