05/12/2017 16:26


5 Aralık 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

5 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Bahtiyar Ölmez

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:30 Kim Milyoner Olmak İster?

00:30 Ateşli Aynasızlar

02:30 Bahtiyar Ölmez

04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz


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