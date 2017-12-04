04/12/2017 16:58
4 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
4 Aralık SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda ve Uğur'la
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Gece Hattı
01:15 Yeni Gelin
03:45 Seda ve Uğur'la
05:30 İlişki Durumu: Karışık