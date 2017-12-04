04/12/2017 16:56
4 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
4 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 Cesur ve Güzel
06:45 Bugün
08:30 Ufak Tefek Cinayetler
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Söz
23:45 İstanbullu Gelin
02:30 Sürtük
04:40 Olay Yeri