04/12/2017 16:53


4 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

4 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:25 6 Mantı

07:30 Yeşil Deniz

09:55 1'de Bugün

10:05 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yalaza

23:15 Kalk Gidelim

02:00 Yeşil Deniz

04:05 Bir Yastıkta Kocayalım

05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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kanal d yayin akisi
4 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
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4 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
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4 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
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4 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı
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