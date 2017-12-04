4 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
4 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:25 6 Mantı
07:30 Yeşil Deniz
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yalaza
23:15 Kalk Gidelim
02:00 Yeşil Deniz
04:05 Bir Yastıkta Kocayalım
05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi