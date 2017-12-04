04/12/2017 16:48


4 Aralık 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

4 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Cennet'in Gözyaşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kırgın Çiçekler

00:30 Son Durak

01:30 Cennet'in Gözyaşları

04:15 Bahtiyar Ölmez

 

trt 1 yayin akisi
4 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
4 Aralık 2017 ATV yayın akışı
Dursun Özbek
Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması
fenerbahçe
Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'den flaş hamle
necdet buluz
İsrail’in Kudüs atağı
İlgili Haberler
trt 1 yayin akisi

4 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

kanal d yayin akisi

1 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

1 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

1 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
Dursun Özbek

Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

fenerbahçe

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'den flaş hamle

necdet buluz

İsrail’in Kudüs atağı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam