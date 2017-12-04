04/12/2017 16:48
4 Aralık 2017 ATV yayın akışı
4 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kırgın Çiçekler
00:30 Son Durak
01:30 Cennet'in Gözyaşları
04:15 Bahtiyar Ölmez