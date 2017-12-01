01/12/2017 16:01
1 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
1 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Hayat Sırları
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 İstanbullu Gelin
00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti01:30 Yok Artık
03:30 Cesur ve Güzel
04:40 Olay Yeri