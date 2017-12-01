1 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
1 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:50 Yeşil Deniz
09:20 1'de Bugün
09:30 Beni Böyle Sev
12:35 1'de Bugün
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 Bir Yastıkta Kocayalım
16:20 Kalk Gidelim
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:15 Kalk Gidelim
02:50 Yeşil Deniz
04:40 Bir Yastıkta Kocayalım