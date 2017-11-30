30/11/2017 15:50
30 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
30 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Siyah Beyaz Aşk
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Vatanım Sensin
23:30 Siyah Beyaz Aşk
01:45 Meryem
04:00 Kızlarım İçin
04:50 Müzik Arası