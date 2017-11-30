30/11/2017 15:47
30 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
30 Kasım SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda ve Uğur'la
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Kalp Atışı
03:30 Seda ve Uğur'la
05:15 İlişki Durumu: Karışık